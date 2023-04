ATP Madrid 2023: le 32 teste di serie. Jannik Sinner sarà n.8, Lorenzo Musetti n.19 (Di giovedì 20 aprile 2023) Dal 26 aprile al 7 maggio assisteremo a 12 giorni di grande tennis nel quarto Masters1000 della stagione. sarà la Caja Mágica di Madrid teatro di sfide molto interessanti in un format allargato, dopo l’ultima riforma voluta dai gestori del massimo circuito internazionale: tabellone di 96 giocatori e un modello sempre più vicino a uno Slam. Carlos Alcaraz e Ons Jabeur difenderanno il loro titolo nel tabellone maschile e femminile, mentre Novak Djokovic e Iga Swiatek saranno al via dalla posizione di n.1 del seeding. In casa Italia, nel main draw degli uomini, Jannik Sinner è il meglio posizionato (testa di serie n.8), mentre Lorenzo Musetti è n.19. Difficile che il terzo azzurro inserito nell’elenco sottostante risponda presente. E’ il caso di Matteo Berrettini (n.21) ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) Dal 26 aprile al 7 maggio assisteremo a 12 giorni di grande tennis nel quarto Masters1000 della stagione.la Caja Mágica diteatro di sfide molto interessanti in un format allargato, dopo l’ultima riforma voluta dai gestori del massimo circuito internazionale: tabellone di 96 giocatori e un modello sempre più vicino a uno Slam. Carlos Alcaraz e Ons Jabeur difenderanno il loro titolo nel tabellone maschile e femminile, mentre Novak Djokovic e Iga Swiatek saranno al via dalla posizione di n.1 del seeding. In casa Italia, nel main draw degli uomini,è il meglio posizionato (testa din.8), mentreè n.19. Difficile che il terzo azzurro inserito nell’elenco sottostante risponda presente. E’ il caso di Matteo Berrettini (n.21) ...

