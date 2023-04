Atp di Barcellona, Sinner macina vittorie: conquista i quarti e attende Musetti (Di giovedì 20 aprile 2023) Barcellona – Non si ferma il tennis di Sinner e non lo fa neanche a Barcellona. Dopo la semifinale persa a Montecarlo, torna immediatamente in gara Jannik e si prende i quarti di finale all’Atp di Barcellona. Il numero otto del mondo procede nel sogno di vincere un torneo e in Spagna punta sempre al meglio. Ha vinto poco fa con il giapponese Yoshihito Nishioka, numero 16 del tabellone, in tre set con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Ora attende un eventuale altro derby tricolore con Lorenzo Musetti. Quest’ultimo giocherà agli ottavi con Cameron Norrie. Il vincente tra i due giocherà con Sinner per un posto in semifinale. (foto@Fitp Tennis-Facebook) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 20 aprile 2023)– Non si ferma il tennis die non lo fa neanche a. Dopo la semifinale persa a Montecarlo, torna immediatamente in gara Jannik e si prende idi finale all’Atp di. Il numero otto del mondo procede nel sogno di vincere un torneo e in Spagna punta sempre al meglio. Ha vinto poco fa con il giapponese Yoshihito Nishioka, numero 16 del tabellone, in tre set con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Oraun eventuale altro derby tricolore con Lorenzo. Quest’ultimo giocherà agli ottavi con Cameron Norrie. Il vincente tra i due giocherà conper un posto in semifinale. (foto@Fitp Tennis-Facebook) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE ...

