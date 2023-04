Atp di Barcellona, ancora Musetti-Sinner: domani il derby per i quarti di finale (Di giovedì 20 aprile 2023) Barcellona – Vince Lorenzo Musetti gli ottavi di finale all’Atp di Barcellona. Il toscano ha superato per due set a uno il britannico Cameron Norrie (3-6, 6-4, 6-1). Dopo il match di Montecarlo, si rinnova il derby con Jannik Sinner. I due Azzurri giocheranno domani pomeriggio sul rosso spagnolo. Lorenzo dice, come riporta il sito della Fitp: “La scorsa settimana contro Jannik non sono entrato in campo con l’atteggiamento giusto: quella di domani sarà una partita completamente diversa, chiunque sia il vincitore. Lui sta giocando un grande tennis ed è migliorato molto negli ultimi mesi”. Per quanto riguarda la partita con Norrie commenta: “Ho giocato due ore ma abbastanza normali: non mi sento stanco. Nel primo set c’era parecchio vento e lui lo ha ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 20 aprile 2023)– Vince Lorenzogli ottavi diall’Atp di. Il toscano ha superato per due set a uno il britannico Cameron Norrie (3-6, 6-4, 6-1). Dopo il match di Montecarlo, si rinnova ilcon Jannik. I due Azzurri giocherannopomeriggio sul rosso spagnolo. Lorenzo dice, come riporta il sito della Fitp: “La scorsa settimana contro Jannik non sono entrato in campo con l’atteggiamento giusto: quella disarà una partita completamente diversa, chiunque sia il vincitore. Lui sta giocando un grande tennis ed è migliorato molto negli ultimi mesi”. Per quanto riguarda la partita con Norrie commenta: “Ho giocato due ore ma abbastanza normali: non mi sento stanco. Nel primo set c’era parecchio vento e lui lo ha ...

