Atp Barcellona, Sinner stacca il pass per i quarti: Nishioka ko (Di giovedì 20 aprile 2023) Barcellona (SPAGNA) - Jannik Sinner c'è: il 21enne altoatesino vola ai quarti di finale del ' Barcelona Open Banc Sabadell ', Atp 500 da 2.722.480 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Real ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 20 aprile 2023)(SPAGNA) - Jannikc'è: il 21enne altoatesino vola aidi finale del ' Barcelona Open Banc Sabadell ', Atp 500 da 2.722.480 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Real ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ESORDIO ?? A BARCELLONA! ???? Jannik Sinner batte in due set l'argentino Diego Schwartzman e strappa il pass per gli… - Eurosport_IT : LORENZO NON PERDE TEMPO! ?? Musetti conquista gli ottavi di finale a Barcellona sbarazzandosi in due seti di Kuble… - valexjuve : RT @Eurosport_IT: JANNIK AI QUARTIIIIII! ???? Con un po' di sofferenza Sinner batte Nishioka e passa il turno a Barcellona! ???????? #Eurosport… - alcinx : RT @TgrRaiAltoAdige: #AtpBarcellona, @janniksin ai quarti di finale. Battuto in tre set il coriaceo giapponese Nischioka in poco più di due… - isabella_curti : RT @Eurosport_IT: JANNIK AI QUARTIIIIII! ???? Con un po' di sofferenza Sinner batte Nishioka e passa il turno a Barcellona! ???????? #Eurosport… -