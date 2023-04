Atp Barcellona | riecco gli azzurri | Sinner e Musetti di nuovo contro ai quarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ESORDIO ?? A BARCELLONA! ???? Jannik Sinner batte in due set l'argentino Diego Schwartzman e strappa il pass per gli… - Eurosport_IT : JANNIK AI QUARTIIIIII! ???? Con un po' di sofferenza Sinner batte Nishioka e passa il turno a Barcellona! ????????… - Deiana_Luca9 : RT @Ubitennis: ATP Barcellona, Musetti: 'La sconfitta con Sinner a Montecarlo mi ha aperto gli occhi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Atp Barcellona: Musetti affronterà Sinner ai quarti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Atp Barcellona: Musetti affronterà Sinner ai quarti -

Domani asi rinnova, una settimana dopo i quarti di finale del torneo1000 di Montecarlo, il derby italiano tra i nostri due migliori tennisti, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Nel Principato ...... contro di lui non ho giocato con la giusta mentalità' dal nostro inviato aLorenzo Musetti supera in rimonta Cameron Norrie agli ottavi die stacca il pass per i quarti, dove ...Ancora un derby, di nuovo Jannick Sinner contro Lorenzo Musetti . All'Open di, sulla terra rossa dell'500 catalano, i due azzurri saranno i protagonisti della sfida dei quarti di finale: una rivincita, per il 20enne di Carrara, sconfitto una settimana fa a ...

ATP Barcellona: Sinner domina Nishioka nel primo set, crolla dal secondo e vince soffrendo al terzo. È nei quarti, ma ... LiveTennis.it

Di determinazione e classe. Lorenzo Musetti ha sconfitto con il punteggio di 3-6 6-4 6-1 il britannico Cameron Norrie (n.13 ATP) e si è qualificato per i quarti di finale dell’ATP500 di Barcellona. Su ...Il 21enne toscano supera il britannico in tre set con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-1: si giocherà un posto in semifinale nel derby tutto italiano ...