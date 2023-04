ATP Barcellona, ora il tabellone diventa duro per Jannik Sinner. Diverse rivincite all’orizzonte (Di giovedì 20 aprile 2023) Superati i primi due turni, pur senza brillare e con qualche campanello d’allarme a livello fisico, Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona 2023 confermando la sua ottima striscia di risultati in avvio di stagione su terra rossa. Il tennista altoatesino attende al prossimo incontro il vincente del match tra il britannico Cameron Norris e l’azzurro Lorenzo Musetti. In caso di successo da parte del toscano, si riproporrebbe il derby italiano tra i due esponenti di spicco della Next Gen tricolore una settimana dopo la netta vittoria di Sinner su Musetti ai quarti del Masters 1000 di Montecarlo. Nessun precedente invece tra Jannik ed il n.13 del ranking mondiale, un avversario sicuramente ostico ma non estremamente temibile sul rosso. Proiettandoci avanti, l’eventuale ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) Superati i primi due turni, pur senza brillare e con qualche campanello d’allarme a livello fisico,ha raggiunto i quarti di finale dell’ATP 500 di2023 confermando la sua ottima striscia di risultati in avvio di stagione su terra rossa. Il tennista altoatesino attende al prossimo incontro il vincente del match tra il britannico Cameron Norris e l’azzurro Lorenzo Musetti. In caso di successo da parte del toscano, si riproporrebbe il derby italiano tra i due esponenti di spicco della Next Gen tricolore una settimana dopo la netta vittoria disu Musetti ai quarti del Masters 1000 di Montecarlo. Nessun precedente invece traed il n.13 del ranking mondiale, un avversario sicuramente ostico ma non estremamente temibile sul rosso. Proiettandoci avanti, l’eventuale ...

