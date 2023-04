Atp Barcellona | Musetti rimonta Norrie | ai quarti c' è Sinner

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ESORDIO ?? A BARCELLONA! ???? Jannik Sinner batte in due set l'argentino Diego Schwartzman e strappa il pass per gli… - Eurosport_IT : JANNIK AI QUARTIIIIII! ???? Con un po' di sofferenza Sinner batte Nishioka e passa il turno a Barcellona! ????????… - Eurosport_IT : CHE RIMONTA, LORENZO! ???? Musetti batte Norrie e approda ai quarti di finale a Barcellona: ora c'è il derby con Sin… - Ubitennis : ATP Barcellona: Musetti tutto cuore, rimontato Norrie. Sarà di nuovo derby con Sinner - MariusKalander : RT @Eurosport_IT: CHE RIMONTA, LORENZO! ???? Musetti batte Norrie e approda ai quarti di finale a Barcellona: ora c'è il derby con Sinner ????… -

Una vittoria sofferta, quella contro Yoshihito Nishioka , nel match valevole per gli ottavi di finale dell'500 di. Dopo un primo set volato in appena 25 minuti, la partita sembrava ...(SPAGNA) - Una settimana dopo il Masters 1000 di Montecarlo , Lorenzo Musetti e Jannik Sinner torneranno a sfidarsi, ancora nei quarti ma stavolta al 'Barcelona Open Banc Sabadell',500 ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneodi2023 della giornata di venerdì 21 aprile. Grande protagonista il tennis italiano, con il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Jannik Sinner che aprirà il programma dei quarti di ...

ATP Barcellona, Sinner e Musetti si sfideranno di nuovo ai quarti: dove vedere le partite di tennis in TV Fanpage.it

Negli ottavi di finale dell' ATP 500 di Barcellona , Jannik Sinner conquista il successo superando in tre set il giapponese Yoshihito Nishioka. Il talento altoatesino strappa il pass per i quarti dove ...Il 21enne toscano supera il britannico in tre set con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-1: si giocherà un posto in semifinale nel derby tutto italiano ...