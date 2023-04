ATP Barcellona: dove vedere Sinner-Nishioka in TV e in streaming (Di giovedì 20 aprile 2023) Questa mattina, alle ore 11 sulla Pista Rafa Nadal, andrà in scena l’incontro Sinner-Nishioka, valido per il terzo turno dell’ATP Barcellona. Jannik è reduce dal convincente successo contro l’argentino Diego Schwartzman al secondo turno, mentre l’avversario giapponese ha sconfitto l’ormai irriconoscibile belga David Goffin. È la prima volta che i due si affrontano in un match ufficiale ATP, con i favori del pronostico tutti dalla parte di Jannik, attuale numero 8 del mondo. In palio c’è l’accesso ai quarti di finale: sarà di nuovo derby azzurro come a Montecarlo una settimana fa? Per la rivincita del Masters 1000 monegasco, sia Sinner che Musetti devono vincere i loro rispettivi match odierni contro Nishioka da una parte e Norrie dall’altra. Di seguito le informazioni su dove ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 20 aprile 2023) Questa mattina, alle ore 11 sulla Pista Rafa Nadal, andrà in scena l’incontro, valido per il terzo turno dell’ATP. Jannik è reduce dal convincente successo contro l’argentino Diego Schwartzman al secondo turno, mentre l’avversario giapponese ha sconfitto l’ormai irriconoscibile belga David Goffin. È la prima volta che i due si affrontano in un match ufficiale ATP, con i favori del pronostico tutti dalla parte di Jannik, attuale numero 8 del mondo. In palio c’è l’accesso ai quarti di finale: sarà di nuovo derby azzurro come a Montecarlo una settimana fa? Per la rivincita del Masters 1000 monegasco, siache Musetti devono vincere i loro rispettivi match odierni controda una parte e Norrie dall’altra. Di seguito le informazioni su...

