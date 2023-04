ATP Barcellona: dove vedere Musetti-Norrie oggi in TV e streaming (Di giovedì 20 aprile 2023) Sulla Pista Andres Gimeno, non prima delle ore 13:40, Lorenzo Musetti affronterà Cameron Norrie nell’incontro valido per il terzo turno dell’ATP Barcellona. Il numero due del tennis azzurro sembra essersi lasciato il brutto periodo di inizio stagione alle spalle, con l’ennesimo successo sulla terra rossa contro il malcapitato Jason Kubler (l’australiano è stato spazzato via 6-3, 6-1 dal talento di Carrara). Quello di oggi per Lorenzo sarà una sorta di esame di maturità, dato che tutto si può dire di Norrie meno che sia un giocatore debole. Il tennista britannico, dopo un inizio d’anno più che positivo (vittoria al Rio Open e finale in Argentina, entrambe contro Carlos Alcaraz), è reduce dall’eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo contro Francisco Cerundolo. L’inglese è dunque in ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 20 aprile 2023) Sulla Pista Andres Gimeno, non prima delle ore 13:40, Lorenzoaffronterà Cameronnell’incontro valido per il terzo turno dell’ATP. Il numero due del tennis azzurro sembra essersi lasciato il brutto periodo di inizio stagione alle spalle, con l’ennesimo successo sulla terra rossa contro il malcapitato Jason Kubler (l’australiano è stato spazzato via 6-3, 6-1 dal talento di Carrara). Quello diper Lorenzo sarà una sorta di esame di maturità, dato che tutto si può dire dimeno che sia un giocatore debole. Il tennista britannico, dopo un inizio d’anno più che positivo (vittoria al Rio Open e finale in Argentina, entrambe contro Carlos Alcaraz), è reduce dall’eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo contro Francisco Cerundolo. L’inglese è dunque in ...

