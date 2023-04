Atp Barcellona 2023, Sinner supera Nishioka e va ai quarti (Di giovedì 20 aprile 2023) L'azzurro se la vedrà con il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Cameron Norrie Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale del torneo Atp di Barcellona 2023. L’azzurro, numero 4 del seeding spagnolo, negli ottavi supera il giapponese Yoshihito Nishioka, numero 16 del tabellone, in tre set con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 e se la vedrà con il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Cameron Norrie. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 aprile 2023) L'azzurro se la vedrà con il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Cameron Norrie Janniksi qualifica per idi finale del torneo Atp di. L’azzurro, numero 4 del seeding spagnolo, negli ottaviil giapponese Yoshihito, numero 16 del tabellone, in tre set con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 e se la vedrà con il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Cameron Norrie. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ESORDIO ?? A BARCELLONA! ???? Jannik Sinner batte in due set l'argentino Diego Schwartzman e strappa il pass per gli… - Eurosport_IT : LORENZO NON PERDE TEMPO! ?? Musetti conquista gli ottavi di finale a Barcellona sbarazzandosi in due seti di Kuble… - Eurosport_IT : JANNIK AI QUARTIIIIII! ???? Con un po' di sofferenza Sinner batte Nishioka e passa il turno a Barcellona! ????????… - tvdellosport : Sinner accede tra i migliori otto dell’ATP di Barcellona, battendo in tre set (6-1, 4-6, 6-3) il giapponese Nishiok… - infoitsport : Atp Barcellona, i risultati degli italiani: Sinner ai quarti, più tardi Musetti -