Atp Barcellona 2023 | programma | orari e ordine di gioco di venerdì 21 aprile con derby Sinner-Musetti

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo Atp di Barcellona 2023 della giornata di venerdì 21 aprile. Grande protagonista il tennis italiano, con il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Jannik Sinner che aprirà il programma dei quarti di finale sulla retta rossa spagnola. A seguire l'australiano Alex De Minaur se la vedrà contro il greco Stefanos Tsitsipas, mentre non prima delle ore 16:00 ci sarà un altro derby spagnolo tra Alejandro Davidovich Fokina ed uno tra Carlos Alcaraz e Roberto Bautista Agut. Ecco il programma completo dei quarti di finale del torneo Atp di Barcellona di venerdì 21

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ESORDIO ?? A BARCELLONA! ???? Jannik Sinner batte in due set l'argentino Diego Schwartzman e strappa il pass per gli… - Eurosport_IT : JANNIK AI QUARTIIIIII! ???? Con un po' di sofferenza Sinner batte Nishioka e passa il turno a Barcellona! ????????… - Eurosport_IT : CHE RIMONTA, LORENZO! ???? Musetti batte Norrie e approda ai quarti di finale a Barcellona: ora c'è il derby con Sin… - Tennis_Ita : ATP Barcellona, Musetti supera Norrie in rimonta: sarà derby con Sinner nei quarti - GiuseLatorraca2 : Domani torna il derby tra #Musetti e #Sinner. Stavolta si incontreranno ai quarti all' ATP Barcellona -