Atp Barcellona 2023 | Musetti incanta ancora e rimonta Norrie | ai quarti nuovo derby con Sinner

Lorenzo Musetti, dopo la vittoria contro Novak Djokovic a Montecarlo, incanta ancora battendo in rimonta il britannico Cameron Norrie mediante il punteggio di 3-6 6-4 6-1 nel match valevole per il terzo turno del torneo Atp di Barcellona 2023. Una prova di forza e qualità quella messa in scena dal tennista toscano, che adesso ai quarti di finale proverà a vendicarsi nel derby azzurro contro Jannik Sinner, remake dell'incontro andato in scena una settimana fa a Montecarlo. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET Dopo i primi due turni di servizio filati via regolarmente, Lorenzo spinge subito sull'acceleratore conquistando tre palle break e strappando il servizio al rivale. La ...

