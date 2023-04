ATP Barcellona 2023 | Lorenzo Musetti batte in rimonta Cameron Norrie e raggiunge Sinner nei quarti di finale

(Di giovedì 20 aprile 2023) Di determinazione e classe.ha sconfitto con il punteggio di 3-6 6-4 6-1 il britannico(n.13 ATP) e si è qualificato per ididell’ATP500 di. Sulla terra rossa catalana il carrarino, dopo un primo tempo con qualche errore di troppo, ha saputo fare la differenza nella partedella seconda frazione e da quel momento non ha dato più modo adi riprendersi. Un successo di grande maturità del toscano, reduce dairaggiunti nel Masters1000 di Montecarlo. Sulla sua strada, come era accaduto nel Principato, ci dovrebbe essere Jannike si tratterebbe del terzo derby a livello ATP tra i due. Il condizionale è d’obbligo dal momento ...

Eurosport_IT : ESORDIO A BARCELLONA! Jannik Sinner batte in due set l'argentino Diego Schwartzman e strappa il pass per gli ottavi. Eurosport_IT : JANNIK AI QUARTI! Con un po' di sofferenza Sinner batte Nishioka e passa il turno a Barcellona. Eurosport_IT : CHE RIMONTA, LORENZO! Musetti batte Norrie e approda ai quarti di finale a Barcellona: ora c'è il derby con Sinner.

Roma, 20 apr. Prosegue senza intoppi il cammino di Jannik Sinner al torneo500 di, dove si completa il quadro dei quarti di finale. Laltoatesino ha battuto il giapponese Yoshito Nishioka con i parziali di 6 - 1, 4 - 6, 6 - 3 e per la settima volta in questa ......vinto dall'altoatesino(SPAGNA) - Una settimana dopo Montecarlo, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner torneranno a sfidarsi, ancora nei quarti ma stavolta al "Barcelona Open Banc Sabadell",...Jannik Sinner sfiderà Lorenzo Musetti nei quarti di finale dell'500 di2023 , in programma dal 17 al 23 aprile . Il numero uno d'Italia è riuscito in tre set a superare anche l'ostacolo Nishioka dopo una partita complessa e in cui non è apparso ...

Il 21enne toscano supera il britannico in tre set con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-1: si giocherà un posto in semifinale nel derby tutto italiano