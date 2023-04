ATP Barcellona 2023 | Jannik Sinner ancora dolorante | ma batte Nishioka in tre set

(Di giovedì 20 aprile 2023)fatica più del previsto, ma conquista i quarti di finale nel torneo ATP 500 di. L’azzurro ha sconfitto in tre set il giapponese Yoshihitocon il punteggio di 6-1 4-6 6-3 dopo due ore e otto minuti di gioco. Una prestazione sottotono quella dell’altoatesino, sicuramente condizionato da un problema alla gamba destra, che gli ha provato anche dei possibili crampi durante il match.ha servito solo il 44% di prime in campo, percentuale davvero troppo bassa e forse anche il problema fisico non lo aiutato in questo fondamentale. L’azzurro ha sofferto soprattutto nel secondo set, dove ha ottenuto appena il 17% dei punti quando ha servito la seconda. Il primo set è un monologo di. L’altoatesino concede un solo punto nei propri turni di servizio, ...

Il ragazzo di Amman, reduce in questi primi mesi dell'anno di una finale ITF e di una finale Challenger, si stava allenando aquando ha deciso di iscriversi alle qualificazioni dell'...Norrie - Musetti è un match valido per il terzo turno del torneo500 di: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming. Lorenzo Musetti sogna un altro derby con Jannik Sinner ma per per prendersi la rivincita sul suo connazionale a distanza ...

ATP Barcellona, il programma di oggi su Sky: Sinner e Musetti agli ottavi Sky Sport

