ATP Barcellona 2023: Jannik Sinner ancora dolorante, ma batte Nishioka in tre set (Di giovedì 20 aprile 2023) Jannik Sinner fatica più del previsto, ma conquista i quarti di finale nel torneo ATP 500 di Barcellona. L'azzurro ha sconfitto in tre set il giapponese Yoshihito Nishioka con il punteggio di 6-1 4-6 6-3 dopo due ore e otto minuti di gioco. Una prestazione sottotono quella dell'altoatesino, sicuramente condizionato da un problema alla gamba destra, che gli ha provocato anche dei possibili crampi durante il match. Sinner ha servito solo il 44% di prime in campo, percentuale davvero troppo bassa e forse anche il problema fisico non lo aiutato in questo fondamentale. L'azzurro ha sofferto soprattutto nel secondo set, dove ha ottenuto appena il 17% dei punti quando ha servito la seconda. Il primo set è un monologo di Sinner. L'altoatesino concede un solo punto nei propri turni di servizio, ...

