ATP Barcellona 2023, Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas ai quarti di finale, Ruud sconfitto da Cerundolo (Di giovedì 20 aprile 2023) Giornata di ottavi di finale nell’ATP500 di Barcellona. Sulla terra rossa catalana buone notizie sono arrivate in casa Italia. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sono imposti, rispettivamente contro il giapponese Yoshihito Nishioka (6-1 4-6 6-3) e contro il britannico Cameron Norrie (3-6 6-4 6-1), e si incroceranno nei quarti di finale in un derby dal sapore di remake, visto quanto accaduto una settimana fa a Montecarlo. Da capire anche cosa deciderà Sinner, molto stanco a fine match e gravato dai tanti incontri sostenuti nell’ultimo mese. Allargando gli orizzonti, nella parte bassa del tabellone, il greco Stefanos Tsitsipas ha superato facilmente il canadese Denis Shapovalov (n.28 del ranking): 6-3 6-2 il punteggio in favore del greco (n.5 del mondo). L’ellenico se la vedrà nei ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) Giornata di ottavi dinell’ATP500 di. Sulla terra rossa catalana buone notizie sono arrivate in casa Italia. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sono imposti, rispettivamente contro il giapponese Yoshihito Nishioka (6-1 4-6 6-3) e contro il britannico Cameron Norrie (3-6 6-4 6-1), e si incroceranno neidiin un derby dal sapore di remake, visto quanto accaduto una settimana fa a Montecarlo. Da capire anche cosa deciderà Sinner, molto stanco a fine match e gravato dai tanti incontri sostenuti nell’ultimo mese. Allargando gli orizzonti, nella parte bassa del tabellone, il grecoha superato facilmente il canadese Denis Shapovalov (n.28 del ranking): 6-3 6-2 il punteggio in favore del greco (n.5 del mondo). L’ellenico se la vedrà nei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : CHE RIMONTA, LORENZO! ???? Musetti batte Norrie e approda ai quarti di finale a Barcellona: ora c'è il derby con Sin… - Eurosport_IT : ESORDIO ?? A BARCELLONA! ???? Jannik Sinner batte in due set l'argentino Diego Schwartzman e strappa il pass per gli… - OA_Sport : ATP Barcellona 2023, Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas ai quarti di finale, Ruud sconfitto da Cerundolo - - EnricoMonachino : RT @Eurosport_IT: JANNIK AI QUARTIIIIII! ???? Con un po' di sofferenza Sinner batte Nishioka e passa il turno a Barcellona! ???????? #Eurosport… - Deiana_Luca9 : RT @Ubitennis: ATP Barcellona: il programma di venerdì 21, Sinner vs Musetti a mezzogiorno (Diretta Supertennis/SKY Sport) -