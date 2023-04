Atp Barcellona 2023 | Alcaraz regola un buon Bautista in due set | ok Tsitsipas

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 aprile 2023) Oggi si sono giocati i match validi per gli ottavi di finale dell’Atp 500 dibattein due set, 6-3 7-5, in una partita molto più equilibrata di quella che dice il risultato finale. Prestazione sufficiente dell’attuale numero 2 al mondo che perde tre volte in servizio in tutto l’incontro ma riesce a spuntarla su unAgut. Ai quarti di finale sarà quindi derby spagnolo con Davidovich Fokina che la spunta su Ruusuvuori in due set, 6-4 7-5, e riesce a tornare a vincere più partite consecutive dal Masters 1000 di Indian Wells. Un ottimosi sbarazza di un deludente Shapovalov in un’ora e 17 minuti lasciando solo 5 game al tennista canadese. 6-3 6-2 a favore del numero 5 della classifica Atp che ai quarti troverà De Minaur che ha ...