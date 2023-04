Atp Banja Luka 2023 | programma | orari e ordine di gioco di venerdì 21 aprile con Djokovic

(Di giovedì 20 aprile 2023) Il, glie l’didel torneo Atp didella giornata di21. Sulla terra rossa bosniaca vanno in scena i quarti di finale della competizione che si apriranno sul centrale con la sfida tra lo slovacco Alex Molcan ed il serbo Laslo Djere. A seguire sarà la volta del padrone di casa Damir Dzumhur contro il russo Andrey Rublev, mentre nel pomeriggio il numero uno del mondo Novaksarà protagonista del derby contro Dusan Lajovic. In serata, invece, l’ultimo serbo presente in tabellone Miomir Kecmanovic affronterà il vincente del match tra il romeno Radu Albot e il ceco Jiri Lehecka. Ecco ildei quarti di finale di ...

... allievo della Academy di Nadal a Maiorca, che, da 267 del mondo, dopo aver passato le qualificazioni, è appena a entrato nella storia aggiudicandosi aLuka il primo matchdi un tennista ...Non so cosa potrà succedere in futuro, ma mi sono posto l'obiettivo di giocare ancora per molti anni e spero di continuare a vivere esperienze come giocare aLuka ". Djokovic tornerà in campo ...... ha tenuto testa per oltre un'ora e tre quarti all'inglese Daniel Evans [...] Debutto assai sofferto per Novak Djokovic nell'250 diLuka, in Bosnia ( 562.815) . Il n.1 del mondo al secondo ...

ATP Banja Luka: Djokovic di rabbia ribalta van Assche. Ma applausi per il giovane francese Ubitennis

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo Atp di Banja Luka 2023 della giornata di venerdì 21 aprile con Novak Djokovic.In corso gli ottavi di finale del torneo 500 in Catalogna, competizione per prepararsi al meglio per il prossimo Master 1000 di Madrid ...