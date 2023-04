Atletica | Mo Farah ai saluti | “Domenica a Londra sarà la mia ultima maratona”

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 aprile 2023) L’edizione 2023 delladi, in programma23 aprile, passerà alla storia come l’ultimo impegno sulla distanza dei 42,195 km per Mo. Il fuoriclasse britannico, oro olimpico su 5000 e 10000 metri, ha annunciato a 40 anni l’addio alla distanza più lunga ma non vuole chiudere la carriera in senso assoluto. “la mia, ma non la miagara” ha confermato. Sulle strade della capitale britannicanon è mai andato oltre il terzo posto conquistato nel 2018, anno in cui vinse ladi Chicago. SportFace.