Atalantamania | con la Roma come all’andata | last call Champions!

Quando l'Atalanta varcò il tunnel dell'Olimpico, a settembre dell'anno scorso, era un'altra squadra. Non per...

Ma eraquei gol che si era guadagnata la Champions League. Ele parate di Sportiello, che l'anno prossimo aiuterà una diretta concorrente. Peccato.In questo caso in difesa ci sarà Djimsiti, insieme a Toloi e Palomino,Musso in porta. In attacco, Højlund e Zapata, autore di una doppietta nel test infrasettimanale. SQUADRA 2 - L'altra ...Invece, in questo campionato così equilibrato, le partite più a rischio sono quellele medio - piccole , e non i big match di cartello. È l'Empoli a far paura, la Salernitana a combattere fino ...

Atalantamania: “Se cerchi trovi” il rigore, peccato dare questo ... Calciomercato.com

In una partita, infuocata come il post gara, finita 1-1, non ti aspetti certo che il migliore in campo sia il portiere. Invece è proprio così: nelle 12 occasioni da gol inventate dalla Fiorentina, con ...In questo momento la formazione di Gasperini, tra qualche alto e troppi bassi, è spezzata a metà: a -4 dal Milan e dall’ultima posizione Champions, a +4 sulla Juve e sull’Europa dal divano. Quei +4 a ...