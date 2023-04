ASUS Republic of Gamers annuncia Swift OLED PG27AQDM (Di giovedì 20 aprile 2023) Il nuovo monitor gaming ROG Swift OLED PG27AQDM con un pannello QHD abbinato a un’incredibile frequenza di aggiornamento e una migliore gestione del calore per un’esperienza di gioco evoluta Un nuovo monitor con pannello OLED da 26,5 pollici con risoluzione QHD (2.560×1.440 pixel) abbinato a una straordinaria frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di soli 0,03 ms per garantire frame rate superveloci, tali da rendere il gameplay davvero immersivo e coinvolgente, oltre alla compatibilità NVIDIA G-SYNC per assicurare immagini sempre fluide e senza strappi. Scopriamo insieme il nuovo Swift OLED PG27AQDM I giocatori preoccupati per il burn-in OLED dovrebbero essere lieti di apprendere che il monitor vanta un dissipatore di calore ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 20 aprile 2023) Il nuovo monitor gaming ROGcon un pannello QHD abbinato a un’incredibile frequenza di aggiornamento e una migliore gestione del calore per un’esperienza di gioco evoluta Un nuovo monitor con pannelloda 26,5 pollici con risoluzione QHD (2.560×1.440 pixel) abbinato a una straordinaria frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di soli 0,03 ms per garantire frame rate superveloci, tali da rendere il gameplay davvero immersivo e coinvolgente, oltre alla compatibilità NVIDIA G-SYNC per assicurare immagini sempre fluide e senza strappi. Scopriamo insieme il nuovoI giocatori preoccupati per il burn-indovrebbero essere lieti di apprendere che il monitor vanta un dissipatore di calore ...

