Aston Martin - Arrivano Regazzoni e Lasagni | il management è sempre più italiano

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 20 aprile 2023) La dirigenza dell'parladi più l'. La Casa di Gaydon, che l'anno scorso ha affidato ad Amedeo Felisa il ruolo di amministratore delegato e a Roberto Fedeli quello di Chief Technical Officer, ha scelto due nostri connazionali, con un passato alla Ferrari, per ricoprire incarichi di particolare importanza per le strategie industriali e di elettrificazione: si tratta di Vincenzoe Giorgio. Le nomine., già da alcuni mesi consulente dell'azienda britannica e fino a un anno fa Chief Manufacturing Officer della Casa di Maranello, assume la nuova posizione di Chief Industrial Officer, con delega su tutte le attività produttive, mentre, in passato Purchasing and Supplier Development Director alla ...