(Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos/Labitalia) -universale, "una misura molto importante, che in un anno ha fatto segnare oltre 16 miliardi erogati per 6 milioni di nuclei familiari e 9 milioni di". Così il direttore generale dell'Inps, Vincenzo Caridi, aprendo a Roma il convegno dell'Istituto per il bilancio dopo i primi 12 mesi di applicazione. Nel 2022 hanno percepito almeno una mensilità diuniversale 9,65 milioni di. E considerando che al 1° gennaio 2022 la popolazione residente in Italia tra 0 e 20 anni è pari a 10,92 milioni il takeup generale della misura risulta pari all'88%, secondo quanto emerge dalle statistiche generale sull'Auu e takeup della misura realizzati dal coordinamento generale statistico attuariale dell'Inps e presentate oggi nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SPatuanelli : Invece di continuare a dare titoli roboanti ai media, una proposta: mettere i 3 miliardi di avanzo del Def sull'ass… - francescoseghez : Con uno strumento come l’assegno unico, facile da utilizzare e incrementare, ha senso ricominciare a parlare di det… - FratellidItalia : ?? Il #GovernoMeloni è pronto ad aumentare ulteriormente l’assegno unico e universale per le famiglie numerose o con… - fisco24_info : Assegno unico figli 2023, importi previsti: regole e requisiti: (Adnkronos) - La misura compie un anno. A febbraio… - palermomaniait : Assegno unico figli, Tridico: ''Bilancio positivo, misura che può avere effetti positivi sulla natalità'' -… -

Roma, 20 apr. - L'interesse per la misura dell'universale da parte delle famiglie è stato elevato per i figli piccoli e molto più contenuto per quelli più grandi: per i nati nel 2005 (17 anni - takeup=85%) tale indicatore si abbassa ...Si aggiunga che l'dovrebbe essere comunque confermato perché sta dando dei buoni risultati'. La prima e naturale obiezione, quella sulle risorse finanziarie per sostenere una manovra ...'Gli esiti sono positivi, l'universale è una misura che raggiunge oltre 9,6 mln di ragazzi sotto i 21 anni e che ha come scopo quello di favorire la natalità. Con questo obiettivo è stata lanciata temporaneamente ...

Roma, 20 apr. (askanews) - 'Il Governo prosegue con uscite estemporanee e interventi scoordinati sul versante fiscale a dispetto del progetto ...Roma, 20 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Assegno unico universale, “una misura molto importante, che in un anno ha fatto segnare oltre 16 miliardi erogati per 6 milioni di nuclei familiari e 9 milioni di ...