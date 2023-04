Assegno unico figli 2023, importi previsti: regole e requisiti (Di giovedì 20 aprile 2023) La misura compie un anno. A febbraio lo hanno ricevuto 5,4 mln di nuclei con importo medio di 260 euro Assegno unico universale, “una misura molto importante, che in un anno ha fatto segnare oltre 16 miliardi erogati per 6 milioni di nuclei familiari e 9 milioni di figli”. Così il direttore generale dell’Inps, Vincenzo Caridi, aprendo a Roma il convegno dell’Istituto per il bilancio dopo i primi 12 mesi di applicazione. Nel 2022 hanno percepito almeno una mensilità di Assegno unico universale 9,65 milioni di figli. E considerando che al 1° gennaio 2022 la popolazione residente in Italia tra 0 e 20 anni è pari a 10,92 milioni il takeup generale della misura risulta pari all’88%, secondo quanto emerge dalle statistiche generale sull’Auu e takeup della misura realizzati dal ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 aprile 2023) La misura compie un anno. A febbraio lo hanno ricevuto 5,4 mln di nuclei con importo medio di 260 eurouniversale, “una misura molto importante, che in un anno ha fatto segnare oltre 16 miliardi erogati per 6 milioni di nuclei familiari e 9 milioni di”. Così il direttore generale dell’Inps, Vincenzo Caridi, aprendo a Roma il convegno dell’Istituto per il bilancio dopo i primi 12 mesi di applicazione. Nel 2022 hanno percepito almeno una mensilità diuniversale 9,65 milioni di. E considerando che al 1° gennaio 2022 la popolazione residente in Italia tra 0 e 20 anni è pari a 10,92 milioni il takeup generale della misura risulta pari all’88%, secondo quanto emerge dalle statistiche generale sull’Auu e takeup della misura realizzati dal ...

