Asse Mediano | tentano truffa specchietto a due poliziotti | arrestati due di Afragola

(Di giovedì 20 aprile 2023)ladellosull’. Ma ai danni di due. A finire in manette un 49enne e un 24enne, entrambi didellosull’, presi due diStanotte due agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, liberi dal servizio, nel percorrere l’in direzione di Caivano, dopo aver sorpassato un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Escapewithoran : Bloccati sull’asse mediano - larampait : Tentano '#truffaspecchietto' a due #poliziotti sull'#AsseMediano - putamen119 : Ho appena incrociato un napoletano fermo ad una piazzola di sosta sull'asse mediano con il motore fumante. GODOOOOOOOOO - Coldn3y : Es. banale: a Cagliari per Italia 90 i fondi destinati alla copertura dello stadio furono utilizzati per finire l'A… - cislenko : @avvliguori1 Fino all'Asse Mediano. -

Stanotte due agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, liberi dal servizio, nel percorrere l'in direzione di Caivano, dopo aver sorpassato un veicolo, hanno udito un rumore provenire dal ...Non saranno brevi i tempi per la riapertura del tratto diinteressato recentemente dal furto di alcune barriere di carreggiata. A dirlo è il presidente della Municipalità 8 Nicola Nardella. Nardella, ai microfoni di NapoliToday, ha espresso la ...Tredici incidenti al giorno, 2,2 feriti ogni ora e 1,7 morti a settimana. È la fotografia della sinistrosità stradale nella città metropolitana di Napoli in cui spiccano la Ss 162 ''''' e la SS 87 R ''Sannitica'' tra le arterie con più vittime della strada, mentre la Tangenziale di Napoli è quella dove si verificano più incidenti. Alla sicurezza stradale, con l'allarme ...

Asse mediano, la riapertura è un'Odissea: "Problemi anche per la zona ospedaliera" NapoliToday

Nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 aprile, due poliziotti, liberi dal servizio, nel percorrere l’asse mediano in direzione di Caivano, dopo aver sorpassato un ...Tentanto la 'truffa dello specchietto' ma non sanno che le vittime del raggiro sono due poliziotti liberi dal servizio. Scatta l'arresto per i due truffatatori, entrambi di Afragola e già noti alle fo ...