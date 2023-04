Ascolti tv | ' Luce dei tuoi occhi' vince serata | ' Chi l' ha visto?' secondo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Con la seconda puntata di 'dei2', Canale 5 ha vinto glidella primadi ieri mercoledì 19 aprile con 2.668.000 telespettatori e il 16,3% di share. Alposto Rai3 con 'Chi l'ha?' che ha registrato 1.910.000 telespettatori e l'11,8%. Terzo gradino del podio per Rai2 che con la serie 'Rocco Schiavone' ha totalizzato 1.793.000 telespettatori e il 10,1% di share. Quarto posto per Rai1 che con il film 'Wonder' ha registrato 1.759.000 telespettatori e il 10,3%, mentre Italia 1 con il film 'Doctor Strange' ha segnato il 6,9% di share e 1.217.000 telespettatori. Su La7 Atlantide ha raccolto 702.000 telespettatori e il 3,9% e in seconda431.000 con il 5,1%. Su Retequattro ...