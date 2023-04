Ascolti tv ieri: Chi l'ha Visto batte Rai1, cala Luce dei Tuoi Occhi (Di giovedì 20 aprile 2023) Gli Ascolti tv di ieri mercoledì 19 aprile 2023 riferiscono che la vittoria della prime time è andata a Canale 5 con la seconda puntata di Luce dei Tuoi Occhi. La serie tv, con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, ha ottenuto una media di 2.668.000 spettatori per uno share del 16.3% (sette giorni fa debutto seconda stagione 2.707.000 e il 16.5%). Rai1 precipita: il film Wonder, con Julia Roberts e Jacob Tremblay, è stato Visto da 1.759.000 spettatori, share del 10.3%, superato da Rocco Schiavone su Rai2 con 1.793.000 e il 10.1% e da Chi l'ha Visto? su Rai3, 1.910.000 e 11.7%. Di seguito gli Ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Italia 1 film Doctor Strange 1.217.000, 6.8% La7 Atlantide 702.000, 3.8% e ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 20 aprile 2023) Glitv dimercoledì 19 aprile 2023 riferiscono che la vittoria della prime time è andata a Canale 5 con la seconda puntata didei. La serie tv, con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, ha ottenuto una media di 2.668.000 spettatori per uno share del 16.3% (sette giorni fa debutto seconda stagione 2.707.000 e il 16.5%).precipita: il film Wonder, con Julia Roberts e Jacob Tremblay, è statoda 1.759.000 spettatori, share del 10.3%, superato da Rocco Schiavone su Rai2 con 1.793.000 e il 10.1% e da Chi l'ha? su Rai3, 1.910.000 e 11.7%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Italia 1 film Doctor Strange 1.217.000, 6.8% La7 Atlantide 702.000, 3.8% e ...

