Ascolti TV | dati Auditel di ieri | mercoledì 19 aprile 2023

(Di giovedì 20 aprile 2023)TV: idei programmi più visti di19, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Wonder ha totalizzato 1759 spettatori (10,29% di share). La fiction Luce dei tuoi occhi 2 su Canale5 ha conquistato in media 2668 spettatori (share 16,34%). Il film Doctor Strange su Italia1 ha realizzato 1217 spettatori (6,88%); su Rai2 la serie tv Rocco Schiavone – Il viaggio continua ha portato a casa 1793 spettatori (10,08%) nel primo episodio e 1458 (11,15%) nel secondo, mentre la puntata del programma Chi l’ha visto? su Rai3 ha avuto 1910 spettatori (11,79%). Su Rete4 il programma di attualità Controcorrente Prima Serata ha totalizzato ...