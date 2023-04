ASCOLTI TV 19 APRILE 2023: LUCE DEI TUOI OCCHI (16,3%), WONDER (10,3%), CHI L’HA VISTO (11,8%), CHIUDE ROCCO SCHIAVONE (10,1%) (Di giovedì 20 aprile 2023) ASCOLTI TV 19 APRILE 2023 · Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – 712 18.60Storie Italiane – 745 15.60È Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xCinque Minuti + Affari TUOI – x + 4353 21.70WONDER – 1759 10.30Porta a Porta + Viva Rai2! – x Prima Pagina – 651 19.60Tg5 – 1184 23.00Mattino 5 News – 975 21.80Mattino 5 News – 718 18.70Forum – 1512 22.00Tg5 – 2776 23.50Beautiful – 2581 20.60Terra Amara – 2851 23.70Uomini e Donne – 2779 27.70 + 2176 24.70Amici + Isola – 1676 19.90 + 1433 18.00Un Altro Domani – 1234 15.70Pres. ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 20 aprile 2023)TV 19· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – 712 18.60Storie Italiane – 745 15.60È Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xCinque Minuti + Affari– x + 4353 21.70– 1759 10.30Porta a Porta + Viva Rai2! – x Prima Pagina – 651 19.60Tg5 – 1184 23.00Mattino 5 News – 975 21.80Mattino 5 News – 718 18.70Forum – 1512 22.00Tg5 – 2776 23.50Beautiful – 2581 20.60Terra Amara – 2851 23.70Uomini e Donne – 2779 27.70 + 2176 24.70Amici + Isola – 1676 19.90 + 1433 18.00Un Altro Domani – 1234 15.70Pres. ...

