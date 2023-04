As Roma, con Friedkin 600 milioni di perdite: solo il Psg ha fatto peggio. Conseguenze? Poche, grazie al fair play finanziario farlocco (Di giovedì 20 aprile 2023) “Il Financial fair play non è equo perché aiuta le grandi”. Così aveva dichiarato a inizio stagione Josè Mourinho commentando la notizia che la Roma era finita nuovamente sotto osservazione della UEFA per il mancato rispetto dei parametri. Affermazione corretta nella forma, molto meno nella sostanza, visto che proprio la sua Roma rappresenta uno degli esempi di quanto sia poco equo il FFP. Perché un club che in tre anni guadagna 600 milioni di euro e spende 1.2 miliardi senza pagare alcuna conseguenza in termini sportivi, cavandosela solamente con ammende economiche, è proprio l’opposto del principio di spese congrue alle proprie possibilità che si trova all’origine del concetto di fair play finanziario. La Roma quest’anno è stata la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) “Il Financialnon è equo perché aiuta le grandi”. Così aveva dichiarato a inizio stagione Josè Mourinho commentando la notizia che laera finita nuovamente sotto osservazione della UEFA per il mancato rispetto dei parametri. Affermazione corretta nella forma, molto meno nella sostanza, visto che proprio la suarappresenta uno degli esempi di quanto sia poco equo il FFP. Perché un club che in tre anni guadagna 600di euro e spende 1.2 miliardi senza pagare alcuna conseguenza in termini sportivi, cavandosela solamente con ammende economiche, è proprio l’opposto del principio di spese congrue alle proprie possibilità che si trova all’origine del concetto di. Laquest’anno è stata la ...

