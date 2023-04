Artem Uss, l’autodifesa di Nordio alla Camera: “Stravante dire che avrei potuto impugnare la decisione dei giudici della corte d’Appello” (Di giovedì 20 aprile 2023) Sostiene Carlo Nordio che è “stravagante” dire che il suo ministero avrebbe potuto impugnare la decisione della corte d’Appello di Milano sulla concessione dei domiciliari ad Artem Uss, l’uomo di affari russo evaso prima della sua estradizione negli Stati Uniti. Il guardasigilli è intervenuto in Aula alla Camera, per un’informativa sul caso del figlio del governatore di una regione siberiana, vicinissimo a Vladimir Putin. A sentire Nordio, il dicastero di via Arenula “non ha competenza” nè oneri di “controllo” su provvedimenti giurisdizionali adottati da una corte” ed è “singolare” che da taluni “si affermi” che proprio il Ministero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Sostiene Carloche è “stravagante”che il suo ministero avrebbeladi Milano sulla concessione dei domiciliari adUss, l’uomo di affari russo evaso primasua estradizione negli Stati Uniti. Il guardasigilli è intervenuto in Aula, per un’informativa sul caso del figlio del governatore di una regione siberiana, vicinissimo a Vladimir Putin. A sentire, il dicastero di via Arenula “non ha competenza” nè oneri di “controllo” su provvedimenti giurisdizionali adottati da una” ed è “singolare” che da taluni “si affermi” che proprio il Ministero ...

