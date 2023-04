Artem Uss, informativa di Nordio alla Camera: “Ministero ha rispettato la legge” (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – informativa alla Camera del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sul caso Artem Uss, l’imprenditore russo fuggito dai domiciliari. Sulla vicenda il Guardasigilli ha avviato un’azione disciplinare a carico dei giudici della Corte d’Appello di Milano che si sono occupati del caso. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) –del ministro della Giustizia, Carlo, sul casoUss, l’imprenditore russo fuggito dai domiciliari. Sulla vicenda il Guardasigilli ha avviato un’azione disciplinare a carico dei giudici della Corte d’Appello di Milano che si sono occupati del caso. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : E' stato avviato un procedimento disciplinare contro i giudici della Corte d'Appello di Milano, per aver concesso i… - ilfoglio_it : Il ministro Nordio accusa i giudici per l'evasione della presunta spia russa Uss, generando polemiche. Nessuno che… - riccardomagi : Sei un immigrato irregolare? Sarai braccato. Hai fatto ricorso alla GPA? Ti fumi uno spinello? Sarai braccato. Sei… - RocchiAdriana1 : RT @elio_vito: Vi è un presupposto del tutto errato nell‘intervento di Nordio alla Camera sulla evasione di Artem Uss, che la concessione d… - ManLanTuit : Informativa urgente in Parlamento del Ministro della #Giustizia del #governo #Meloni #Nordio sulla fuga di Artem… -