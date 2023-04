Arrivano le bodycam per i medici in Toscana vittime nell’ultimo anno di 1258 aggressioni di pazienti infuriati

(Di giovedì 20 aprile 2023)sui camici e corsi di formazione sulla sicurezza e il monitoraggio degli episodi. Sono queste le ipotesi sul tavolo della regioneper disincentivare leai danni degli operatori sanitari all’interno degli ospedali. Piccole telecamere sulle divise, in particolare delle guardie mediche e nei luoghi a rischio dovrebbero, infatti, scoraggiare (o almeno, secondo la regione, provarci) le minacce e i comportamenti violenti che da Nord a Sud della penisola stspingendo il personale medico a lasciare gli incarichi nelle diverse strutture sanitarie pubbliche. L’Asl Sud Est di Firenze, scrive l’edizione fiorentina di Repubblica, sta lavorando a una proposta di adozione. Ma l’idea dovrà essere approfondita, poiché persisterebbe un problema di privacy....

sui camici e corsi di formazione sulla sicurezza e il monitoraggio degli episodi. Sono queste le ipotesi sul tavolo della regione Toscana per disincentivare le aggressioni ai danni degli ...Nuovi dettagli sul gravissimo incidente sulla neve che ha coinvolto a Capodanno l'attore Jeremy Rennerdai filmati delledella polizia. Nelle immagini si vedono i paramedici si prendono cura di 'Occhio di falco' della saga Avengers e lo portano via in ambulanza, mentre gli agenti di ...Il video della, cioè della telecamera piazzata sull'uniforme di uno degli agenti, mostra i lunghi e ... Quandoaltre squadre che lo coprono, il poliziotto lascia il riparo, sale le scale,...

Arrivano le bodycam per i medici in Toscana vittime nell'ultimo anno ... Open

Assunzioni in Comune ma soprattutto più sicurezza. Dopo mesi a tirare la cinghia degli orari con straordinari e doppi turni finalmente una buona notizia per la Polizia municipale di Montemurlo che pot ...VENEZIA - Su proposta del sindaco di concerto con l’assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce, la Giunta comunale nella sua ultima seduta ha licenziato la proposta di deliberazione del Consiglio comu ...