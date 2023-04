Arrivano i Nesquik Biscotti per far vivere ai bambini una colazione con il sorriso

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 20 aprile 2023) La polvere al cacao più famosa al mondo sceglie l’Italia come primo mercato per lanciare un biscotto friabile, gustoso e divertente. Da sempre alleato dei genitori,realizza un prodotto che porta carica e positività nel primo pasto della giornata di ogni famiglia Milano, 20 aprile 2023 – Da oltre 50 anniè l’alleato dei genitori per garantire ai lorounagustosa e divertente. E oggi, la polvere al cacao più famosa al mondo ha deciso di fare qualcosa di più: rendere omaggio alladi grandi e piccoli con, un prodotto nato dalla ricerca di Nestlé per stimolare positivamente tutta la famiglia alladel mattino. Il buonumore è da sempre alla base die i nuovi ...