Arresti a Melito: sospesi dall’incarico sindaco, presidente e due consiglieri (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Prefetto Claudio Palomba ha sospeso il sindaco Luciano Mottola, il presidente del consiglio Rocco Marrone e i consiglieri arrestati a Melito. Ora dunque tocca al vicesindaco Marco Ponticello svolgere le funzioni di primo cittadino. Ponticiello oggi a Repubblica sostiene di “non avere dubbi sull’onestà del sindaco e del presidente del consiglio comunale. Sono persone L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Prefetto Claudio Palomba ha sospeso ilLuciano Mottola, ildel consiglio Rocco Marrone e iarrestati a. Ora dunque tocca al viceMarco Ponticello svolgere le funzioni di primo cittadino. Ponticiello oggi a Repubblica sostiene di “non avere dubbi sull’onestà dele deldel consiglio comunale. Sono persone L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

