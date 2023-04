Arrestata per corruzione il Giudice di Latina Giorgia Castriota: “Orologi, viaggi, soldi, gioielli e anche l’abbonamento all’Olimpico” (Di giovedì 20 aprile 2023) Eseguite tre misure cautelari nei confronti di un Giudice in servizio presso il Tribunale di Latina e di due professionisti per i delitti di corruzione ed induzione indebita. In data odierna, su delega di questa Procura, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un Giudice in servizio a Latina e di due professionisti romani con incarichi di collaborazione nell’ambito di procedure di amministrazione giudiziaria di beni sequestrati. I reati contestati ai predetti, a vario titolo, sono quelli di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari ed induzione indebita a dare o promettere utilità. Articolo in aggiornamento, ricarica la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 aprile 2023) Eseguite tre misure cautelari nei confronti di unin servizio presso il Tribunale die di due professionisti per i delitti died induzione indebita. In data odierna, su delega di questa Procura, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di unin servizio ae di due professionisti romani con incarichi di collaborazione nell’ambito di procedure di amministrazione giudiziaria di beni sequestrati. I reati contestati ai predetti, a vario titolo, sono quelli diper atto contrario ai doveri di ufficio,in atti giudiziari ed induzione indebita a dare o promettere utilità. Articolo in aggiornamento, ricarica la ...

