Arrampicata sportiva, i convocati dell'Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo boulder in Giappone (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo la lunga pausa invernale, ricomincia il grande spettacolo della Coppa del Mondo di Arrampicata sportiva con la prima tappa della stagione 2023 in programma da venerdì 21 a domenica 23 aprile in quel di Hachioji, in Giappone. La tre-giorni nipponica sarà dedicata alla specialità boulder, con cinque atleti azzurri impegnati e a caccia di un buon risultato. L'Italia ha selezionato Camilla Moroni, Laura Rogora e Giorgia Tesio in campo femminile, mentre Filip Schenk e Michael Piccolruaz rappresenteranno il Bel Paese nella competizione maschile. Squadra tricolore guidata dal Direttore Tecnico Vincenzo De Luca e dai tecnici Jennmy Lavarda e Gabriele Moroni, con quest'ultimo che torna ad ad Hachioji dopo il successo del 2018.

