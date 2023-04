Arianna Meloni e la vignetta | “Destabilizzano vite pur di attaccare l’avversario”

(Di giovedì 20 aprile 2023) La sorella della premier e moglie del ministro Lollobrigida: "Sanno che dietro la loro cattiveria esistono persone e figli?" “Lo sanno queste persone che dietro alle loro cattiverie esistono persone? Persone con i loro problemi, le loro angosce, con i loro sentimenti, con le loro paure? Ma soprattutto con le loro famiglie, i loro amici, i colleghi di lavoro e i loro figli? Lo sanno, ma per lorovale anche la destabilizzazione della vita delle persone e delle loro famiglie”. Si sfoga così su Facebook, sorella della premier e moglie del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, divenuta suo malgrado protagonista di una contestatissimadi Natangelo pubblicata oggi dal Fatto Quotidiano.che avrebbe voluto rispondere alle ...

