Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida, la vignetta che fa arrabbiare Giorgia (Di giovedì 20 aprile 2023) Arianna Meloni e il suo compagno Francesco Lollobrigida sono l’obiettivo della vignetta satirica di Natangelo pubblicata su Il Fatto Quotidiano, che ha fatto arrabbiare Giorgia Meloni, sorella di Arianna. Nella vignetta Arianna è a letto con un nero e questi le chiede “E tuo marito?” e Arianna risponde che Lollobrigida “sta tutto il giorno fuori a combattere la sostituzione etnica.” Francesco Lollobrigida, ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nel governo Meloni, è stato criticato (anche da politici di destra) per le parole sulla “sostituzione etnica”: “Non possiamo arrenderci all’idea ... Leggi su cultweb (Di giovedì 20 aprile 2023)e il suo compagnosono l’obiettivo dellasatirica di Natangelo pubblicata su Il Fatto Quotidiano, che ha fatto, sorella di. Nellaè a letto con un nero e questi le chiede “E tuo marito?” erisponde che“sta tutto il giorno fuori a combattere la sostituzione etnica.”, ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nel governo, è stato criticato (anche da politici di destra) per le parole sulla “sostituzione etnica”: “Non possiamo arrenderci all’idea ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Il Fatto Quotidiano ha come marchio di fabbrica l’aggressione. E oggi aggredisce Arianna Meloni e la sua famiglia,… - FratellidItalia : ?? Senza pudore. Certa stampa, pur di gettare fango sul Governo, farebbe di tutto. Piena solidarietà ad Arianna Melo… - mara_carfagna : Solidarietà ad Arianna Meloni, vittima di una brutalità sessista che fa orrore e dovrebbe disgustare chiunque. La v… - MaxLandra : RT @spighissimo: Sì però Stellina anche meno che a me fotte una sega delle tue beghe famigliari...che in famiglia state tutti da decenni a… - calzelunghe17 : RT @boni_castellane: Trovo la vignetta su Arianna Meloni assolutamente normale e perfettamente coerente con quel mondo. È chiedere scusa pe… -