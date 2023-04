Argentina, il dengue si trasforma in epidemia e fa paura: decine di vittime (Di giovedì 20 aprile 2023) Aumentati i casi Rispetto agli ultimi anni i casi sono in netta crescita, addirittura del 48,4% soprattutto rispetto al 2020, anno in cui i morti erano stati 26. Decessi in 9 zone del Paese Il portale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 20 aprile 2023) Aumentati i casi Rispetto agli ultimi anni i casi sono in netta crescita, addirittura del 48,4% soprattutto rispetto al 2020, anno in cui i morti erano stati 26. Decessi in 9 zone del Paese Il portale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rob_milano : RT @RSInews: Dengue, cresce numero dei morti in Argentina - Sono già 39 le persone uccise dalla malattia virale causata dalle zanzare aede… - FlavioSP56 : RT @RSInews: Dengue, cresce numero dei morti in Argentina - Sono già 39 le persone uccise dalla malattia virale causata dalle zanzare aede… - grutli : RT @RSInews: Dengue, cresce numero dei morti in Argentina - Sono già 39 le persone uccise dalla malattia virale causata dalle zanzare aede… - RSInews : Dengue, cresce numero dei morti in Argentina - Sono già 39 le persone uccise dalla malattia virale causata dalle z… - scienzenotizie : RT @scienzenotizie: #Salute #dengue #salute #zanzara Dengue in Argentina: almeno 35 morti e più di 41mila contagi -