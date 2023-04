Aprile dolce dormire e dimagrire (Di giovedì 20 aprile 2023) Siamo nel pieno della stagione delle diete. Dimagranti ovviamente. I regimi snellenti, spesso cervellotici, si sprecano e sono proposti da ogni mezzo di comunicazione. Quelli che vanno per la maggiore first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 20 aprile 2023) Siamo nel pieno della stagione delle diete. Dimagranti ovviamente. I regimi snellenti, spesso cervellotici, si sprecano e sono proposti da ogni mezzo di comunicazione. Quelli che vanno per la maggiore first appeared on il manifesto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SulPanaro : Finale Emilia, per “La dolce vita” modifiche alla viabilità cittadina dal 21 al 23 aprile - dario39355099 : Aprile dolce dormire... Ah, ecco cos'è, miseriaccia! Ciao ragazzacce/i, a domani ???? - rosariarenna : RT @AnnalisaAglioti: Anche voi vi sentite 'aprile dolce dormire? Sentite cosa vi consiglia zia Pinella ?? #19aprile - Aokaze87 : @gildacana Aprile dolce dormire. E con me il proverbio trova ragione. - journ_ale : Sto per lanciare la mia newsletter. Si chiamerà “Dolce Far Niente” e parlerà di un piacere che oggi sembra proibito… -