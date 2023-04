Approvato in Cdm il Ddl concorrenza (Di giovedì 20 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha Approvato oggi, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il disegno di legge annuale per il Mercato e la concorrenza. Si introduce così una prassi virtuosa, sin qui priva di riscontri nella recente storia legislativa italiana: finora la legge, infatti, non era mai stata approvata per due anni consecutivi. In quindici anni, dal 2009, è stata realizzata solo due volte nel 2017 e appunto nel 2022. Questa è la terza.Il Ddl si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” sotto un duplice profilo: in primo luogo, l'approvazione annuale di una “legge sulla concorrenza” rientra tra gli impegni assunti nell'ambito dello stesso PNRR; in secondo luogo, il disegno di legge contiene una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri haoggi, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il disegno di legge annuale per il Mercato e la. Si introduce così una prassi virtuosa, sin qui priva di riscontri nella recente storia legislativa italiana: finora la legge, infatti, non era mai stata approvata per due anni consecutivi. In quindici anni, dal 2009, è stata realizzata solo due volte nel 2017 e appunto nel 2022. Questa è la terza.Il Ddl si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” sotto un duplice profilo: in primo luogo, l'approvazione annuale di una “legge sulla” rientra tra gli impegni assunti nell'ambito dello stesso PNRR; in secondo luogo, il disegno di legge contiene una ...

