Approvato il ddl concorrenza. Incentivi per i contatori per il risparmio energetico

AGI - Il Consiglio dei Ministri ha Approvato il ddl concorrenza. Lo rende noto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Il Ddl introduce una norma incentrata sulla promozione dell'utilizzo dei 'contatori intelligenti' (smart meters), allo scopo di favorire il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell'energia elettrica. Il testo dispone anche il potenziamento e la pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale. Tra le principali novità anche l'assegnazione delle concessioni di posteggio su aree pubbliche per il commercio al dettaglio tramite gare a evidenza pubblica, a partire sin da subito dai posteggi non ancora assegnati. Il testo salvaguarda però il legittimo affidamento degli attuali concessionari, che potranno godere di un rinnovo delle attuali ...

