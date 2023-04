Appalti per lo stadio di Padova, archiviata l’inchiesta sul sindaco. Giordani: “Giusto che l’operato del Comune sia verificato” (Di giovedì 20 aprile 2023) Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, e l’assessore ai lavori pubblici, Diego Bonavina, avevano insistito per far concludere i lavori della nuova curva dello stadio di calcio in tempo per le elezioni comunali del giugno 2022, ma non si trattò di un’indebita interferenza, né tanto meno di concussione, abuso d’ufficio o turbata libertà degli incanti. Lo ha stabilito il gip Elena Lazzarin che ha accolto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero Benedetto Roberti. Restano, invece, indagati due funzionari comunali e due imprenditori. L’epilogo favorevole agli amministratori della giunta di centrosinistra di Padova è arrivato sei mesi dopo che i loro nomi erano diventati di pubblico dominio, a novembre. Le indagini riguardavano un subappalto nel cantiere e gli interventi per accelerare i lavori. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Ildi, Sergio, e l’assessore ai lavori pubblici, Diego Bonavina, avevano insistito per far concludere i lavori della nuova curva dellodi calcio in tempo per le elezioni comunali del giugno 2022, ma non si trattò di un’indebita interferenza, né tanto meno di concussione, abuso d’ufficio o turbata libertà degli incanti. Lo ha stabilito il gip Elena Lazzarin che ha accolto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero Benedetto Roberti. Restano, invece, indagati due funzionari comunali e due imprenditori. L’epilogo favorevole agli amministratori della giunta di centrosinistra diè arrivato sei mesi dopo che i loro nomi erano diventati di pubblico dominio, a novembre. Le indagini riguardavano un subappalto nel cantiere e gli interventi per accelerare i lavori. ...

