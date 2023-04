App IO | da patente a tessera elettorale | come funzionerà

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 20 aprile 2023) “Stiamo lavorando per inserire tre importanti documenti all’interno del portafoglio digitale dell’App IO (l’applicazione per l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione)”. Governo punta su App IO Ad anticipare la strategia del Governo è stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, Alessio Butti, durante l’audizione davanti alla commissione Affari costituzionali della Camera spiegando anche che i 3 documenti sono ladigitale, lasanitaria digitale e il voting pass, ovvero lain formato digitale”. “Prevediamo così entro la fine dell’anno un ulteriore importante cambiamento positivo per la vita quotidiana di tutti gli italiani”, ha proseguito Butti che ha aggiunto. “Se così sarà, saremo anche tra i più virtuosi in Europa, anticipando il ...