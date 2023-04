Antonino Spinalbese | la sua nuova fidanzata è Carolina Stramare? L’indizio che non lascia dubbi

(Di giovedì 20 aprile 2023)è fidanzato con? L’ex compagno di Belen Rodriguez, nonché il padre della sua seconda figlia Luna Marì, lo scorso marzo è uscito dalla casa del GF Vip 7 con l’intenzione di iniziare una frequentazione con Ginevra Lamborghini, che – come sappiamo – ha smosso qualcosa dentro di lui nonostante i flirt...

Carolina Stramare efanno sul serio. Dopo settimane di silenzio a seguito di un avvistamento insieme, i due hanno riacceso i gossip postando delle foto nello stesso posto. Carolina ha condiviso sul ...L'ex gieffina ha poi proseguito: Nikita Pelizon ha parlato anche dicon il quale il rapporto all'interno della Casa non è mai stato idilliaco. A tal proposito l'influencer ha ...La modella attualmente è single ma in passato ha avuto un breve flirt con. La naufraga de L'Isola dei Famosi: 'Ecco perchè partecipo al reality' Prima di partire per la sua nuova ...

Antonino Spinalbese e Carolina Stramare stanno insieme L'ex fidanzato di Belen Rodriguez ha lasciato un indizio ...Tra Nikita Pelizon e Luca Onestini è guerra aperta Si fa per dire... ma i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip pare siano ai ferri corti. La vincitrice del reality ...