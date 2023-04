Antonella Fiordelisi prende provvedimenti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Quest’anno non ci saranno coppie celebri a Temptation Island. Esclusa quindi anche la presenza di Antonella Fiordel… - donnarummangela : RT @angela_ronga: Lui è la sua vittoria più grande???? @drojette @Anto_Fiordelisi #donnalisi #edoardo #antonella - thoughtful_30 : @Opppsgiu @Anto_Fiordelisi @drojette I traumi se li fanno venire i fanatici e le fanatiche...Antonella non ha fatto… - RosaPetrellese1 : RT @oratidico: se antonella non vede questo video di come la guarda edo abbattetemi #donnalisi @Anto_Fiordelisi @drojette - paola_rafanelli : @SFra87 Pensa che io che dormivo e stam mi ritrovo l'inquisizione di Antonella Fiordelisi!!!! ???????? -

I fan più accaniti dei Donnalisi sono andati in agitazione per una possibile e sempre più probabile notizia: la relazione traed Edoardo Donnamaria potrebbe essere già giunta al termine. Alcuni segnali sembrano suggerirlo, tra cui una Instagram Stories condivisa dalla schermitrice. Ma sarà davvero così ...I fan più accaniti dei Donnalisi sono andati in agitazione per una possibile e sempre più probabile notizia: la relazione traed Edoardo Donnamaria potrebbe essere già giunta al termine. Alcuni segnali sembrano suggerirlo, tra cui una Instagram Stories condivisa dalla schermitrice. Ma sarà davvero così ...ha mantenuto le sue promesse ed è andata al Palazzo di Giustizia di Salerno al fianco dei suoi legali. Dopo la fine del Grande Fratello Vip , la ex concorrente ha deciso di far ...

Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi davanti al Tribunale di Salerno, c'entra l'ex fidanzato Gianluca ComingSoon.it

I fan più accaniti dei Donnalisi sono andati in agitazione per una possibile e sempre più probabile notizia: la relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria potrebbe ...I fan in ansia dopo una Instagram Stories postata da Antonella Fiordelisi: è già finita la storia con Edoardo Donnamaria