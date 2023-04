Antonella Fiordelisi fa prendere un colpo ai Donnalisi: la frase che ha scatenato il panico (Di giovedì 20 aprile 2023) Antonella Fiordelisi fa un commento che manda in totale panico i Donnalisi, fan della coppia che si è formata nella casa del Grande Fratello Vip: ecco la spiegazione della diretta interessata Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste principale di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Non appena mette piede nella casa più spiata d’Italia, si scontra subito con Pamela Prati citando il famoso Mark Caltagirone. Solo successivamente capire chi sono realmente i suoi amici all’interno della casa e pian piano si avvicinerà sempre di più anche al volto noto del programma di Barbara Palombelli, Forum, Edoardo Donnamaria. Tra i due c’è una grandissima intesa e attrazione fisica anche se, caratterialmente sembrano andare estremamente d’accordo. A creare la vera rottura fra i ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 20 aprile 2023)fa un commento che manda in totale, fan della coppia che si è formata nella casa del Grande Fratello Vip: ecco la spiegazione della diretta interessataè stata una delle protagoniste principale di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Non appena mette piede nella casa più spiata d’Italia, si scontra subito con Pamela Prati citando il famoso Mark Caltagirone. Solo successivamente capire chi sono realmente i suoi amici all’interno della casa e pian piano si avvicinerà sempre di più anche al volto noto del programma di Barbara Palombelli, Forum, Edoardo Donnamaria. Tra i due c’è una grandissima intesa e attrazione fisica anche se, caratterialmente sembrano andare estremamente d’accordo. A creare la vera rottura fra i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Quest’anno non ci saranno coppie celebri a Temptation Island. Esclusa quindi anche la presenza di Antonella Fiordel… - RITAREBECCABAT2 : RT @oratidico: se antonella non vede questo video di come la guarda edo abbattetemi #donnalisi @Anto_Fiordelisi @drojette - deb3605 : @Anto_Fiordelisi Antonella cerca di puntare più sulla qualità che sulla quantità - Frances94423949 : @michicima @Anto_Fiordelisi Ma state zitta critichi i fan di edo e poi tu con questa storia fai capire che odi Edoa… - hapinesss21 : RT @oratidico: se antonella non vede questo video di come la guarda edo abbattetemi #donnalisi @Anto_Fiordelisi @drojette -