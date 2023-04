Antonella Clerici e Crypto Capitale (Di giovedì 20 aprile 2023) Ci avete segnalato l’ennesimo contenuto truffaldino che circola sui social network, con una piccola differenza rispetto al passato. Vediamo le cose insieme. Uno dei post che ci è stato segnalato è questo: Dal testo del post: Antonella Clerici ha collaborato con le autorità del Paese per aprire l’accesso a un programma in cui ogni italiano può guadagnare 1500-4500 euro a settimana Il programma è stato ideato per a?utare i cittadini che sentono il rapido aumento dei prezzi durante la crisi finanziaria. Scoprite come potete usare il vostro smartphone o il vostro computer portatile per aumentare il vostro reddito . Iniziate a usare la tecnologia andando sul sito web e registrandovi!La differenza rispetto al passato è che, oltre al post che racconta una notizia falsa, Antonella Clerici non ha fatto nulla di quanto si ... Leggi su butac (Di giovedì 20 aprile 2023) Ci avete segnalato l’ennesimo contenuto truffaldino che circola sui social network, con una piccola differenza rispetto al passato. Vediamo le cose insieme. Uno dei post che ci è stato segnalato è questo: Dal testo del post:ha collaborato con le autorità del Paese per aprire l’accesso a un programma in cui ogni italiano può guadagnare 1500-4500 euro a settimana Il programma è stato ideato per a?utare i cittadini che sentono il rapido aumento dei prezzi durante la crisi finanziaria. Scoprite come potete usare il vostro smartphone o il vostro computer portatile per aumentare il vostro reddito . Iniziate a usare la tecnologia andando sul sito web e registrandovi!La differenza rispetto al passato è che, oltre al post che racconta una notizia falsa,non ha fatto nulla di quanto si ...

