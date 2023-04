Anoressia Nervosa: trattamento e prevenzione (Di giovedì 20 aprile 2023) Per prevenire l’Anoressia Nervosa è importante saper cogliere i primi segnali rivelatori di un disagio interiore e la famiglia rappresenta sicuramente l’ambito principale entro cui questo è possibile e deve avvenire. Il trattamento consiste nella scelta di un percorso e di una terapia mirata al paziente. Dai primi segnali alla diagnosi Quando si parla di Leggi su periodicodaily (Di giovedì 20 aprile 2023) Per prevenire l’è importante saper cogliere i primi segnali rivelatori di un disagio interiore e la famiglia rappresenta sicuramente l’ambito principale entro cui questo è possibile e deve avvenire. Ilconsiste nella scelta di un percorso e di una terapia mirata al paziente. Dai primi segnali alla diagnosi Quando si parla di

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sowmyasofia : RT @periodicodaily: Anoressia Nervosa: dalla definizione alla diagnosi - ClaraPorta4 : RT @pills_ofscience: L'analisi ha coinvolto 77 ragazze e giovani donne affette da anoressia nervosa e 70 controlli. Gli autori mostrano anc… - ClaraPorta4 : RT @pills_ofscience: Questo nuovo studio mostra prove convincenti che il microbiota intestinale dei soggetti con anoressia nervosa è funzio… - ClaraPorta4 : RT @pills_ofscience: L'anoressia nervosa (AN) è un disturbo complesso che modifica il modo in cui il cervello regola l'appetito e la percez… - salutedomani : ANORESSIA NERVOSA, TRA CAUSE ALTERAZIONE INTESTINALE TRASMISSIBILE MADRE-FIGLIA -